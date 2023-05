Onça-pintada é encontrada morta às margens de rodovia no MS

Uma onça-pintada foi encontrada morta às margens da BR-262, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, próximo ao local conhecido por Buraco das Piranhas, entres os municípios de Miranda e Corumbá, no último sábado, 29. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), é o terceiro animal da espécie encontrado sem vida no mesmo trecho da via neste ano. O animal, uma fêmea de grande porte, foi vítima de um atropelamento. De acordo com a PMA, o corpo da onça será empalhado e utilizado em oficinas temáticas de Educação Ambiental promovidas pelas corporação. Os outros dois animais eram machos, um de 105 kg e outro de 108 kg. Ambos também morreram atropelados. Segundo a corporação, um foi recolhido no dia 27 de janeiro deste ano, enquanto o corpo do segundo macho foi retirado da pista no dia 21 de abril, na semana passada. A Polícia Militar Ambiental pede para que os motoristas respeitem os limites de velocidade e que a atenção seja redobrada no trecho, pois é comum o aparecimento de animais silvestres no local.

