Ônibus com a banda Filhos da Bahia bate em carro no Sul da BA

O ônibus onde estavam os integrantes da banda Filhos da Bahia se envolveu em um acidente na madrugada do sábado (4). A banda é formada por Migga, filho de Carlinhos Brown, Zaia, de Reinaldo Nascimento, João, filho de Saulo Fernandes, e Raysson, de Tonho Matéria.

O veículo estava a caminho de Trancoso, no Litoral Sul da Bahia, quando foi atingido por um carro. Segundo a assessoria, todos os integrantes passam bem e as autoridades estão apurando o caso.

A assessoria da banda não informou o estado de saúde do motorista do ônibus. Não há informações sobre as vítimas do carro envolvido no acidente. “Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos ao momento de dor das famílias e amigos”, finaliza a nota.