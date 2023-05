Operação combate facção envolvida com explosões de bancos, tráfico de drogas e homicídios

Uma operação integrada foi deflagrada nesta segunda-feira (15) para combater uma facção envolvida com explosões de bancos, tráfico de drogas e homicídios. As asções são realizadas por equipes da Polícia Federal, a Secretaria da Segurança Pública e a Marinha do Brasil.

Cerca de 70 policiais federais, militares e civis cumprem ordens judiciais na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Imóveis usados pelo bando criminoso são alvos da operação integrada.

Embarcações da Marinha e aeronaves da PM (helicópteros e drones) dão apoio às equipes terrestres.