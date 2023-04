Operação Semana Santa: PRF vai reforçar fiscalização nas rodovias federais a partir desta quinta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais do Brasil a partir desta quinta-feira, 6. A iniciativa faz parte da Operação Semana Santa, que ocorrerá até o domingo de Páscoa, 9. De acordo com a corporação, os agentes vão atuar para coibir infrações de trânsito como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante, falta de uso de cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças. No feriado prolongado, assim como em todos os outros, as estradas devem registrar aumento no fluxo de veículos, prevê a PRF. Com isso, o órgão alerta os motoristas a redobrar a atenção e respeitar as normas de trânsito para que possam chegar ao destino com segurança. Entre as orientações está verificar as condições do carro, principalmente os itens de segurança, como sistema de freios, pneus, sistemas de iluminação e sinalização. Outro é o uso de cinto de segurança. A PRF também orienta os motoristas a respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante do automóvel e recomenda os condutores a não dirigir por mais de quatro horas seguidas.

