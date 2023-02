Operações contra tráfico, furtos e tribunal do crime prendem mais de 40 em São Paulo

A polícia de São Paulo fez três grandes operações nesta quinta-feira, 2. Nas três, quase 40 pessoas foram presas. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, garante que operações como as realizadas se tornaram mais frequentes no novo governo. “Mais do que um recado, é a comprovação de que criminoso que comete crimes no Estado de São Paulo, não importa para onde ele tente fugir. As polícias em São Paulo, em especial a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, não medirá esforços para realizar procedimentos”, declarou ele. Uma das operações foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), foi feita para identificar e prender 19 pessoas envolvidas em furtos e roubos de imóveis, veículos, além de celulares em São Paulo. Segundo o delegado Fábio Pinheiro Lopes, do DEIC, também foi identificado um desmanche de veículos. “Nós cumprimos 19 mandados de prisão hoje. Ainda combatendo desmanches do Jardim Pantanal, onde teve, na semana passada, bastante repercussão, com um desmancheiro usando crianças e adolescentes para o trabalho”, relatou.

A segunda operaçãos foi coordenada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), para identificar e prender pessoas envolvidas no refino e tráfico de drogas na região da Cracolândia. O diretor do Denarc, Ronaldo Sayeg, disse que a ação resultou prisão de 11 pessoas e apreensão de veículos, celulares e documentos. “Algo que estava nos intrigando um pouco, estava nos incomodando, até a questão de como a droga chega na Cracolândia, na região central da cidade. São usadas pessoas, soldados, para levar essa droga a partir de locais de armazenamento que, por sua vez, recebem dos laboratórios de refino de droga, de preparação de drogas. E, a partir daí, de forma pessoal, utilizando as pessoas, levam até pontos específicos da área central, onde essas drogas são comercializadas”, disse Sayeg. O objetivo agora é identificar mais pessoas envolvidas na logística e distribuição de entorpecentes na região central de São Paulo.

Numa terceira ação, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandados contra suspeitos de envolvimento com o tribunal do crime no bairro Tremembé, na zona norte da capital paulista. De acordo com a delegada Ivalda Oliveira Aleixo, um homem foi torturado e morto no local. “O fato ocorreu em 1º de janeiro. As investigações começaram muito rápido, porque a comunidade já foi ouvida. A motivação é de que a teria abusado sexualmente de uma adolescente da comunidade. Essa vítima não fazia parte de nenhuma organização criminosa. Porém, ostentava um antecedente, uma prisão anterior, por pedofilia. Mas já havia concluído a pena. De qualquer forma, tem um mandante, que foi identificado e chamou o pessoal da região, principalmente envolvidos com tráfico de drogas. Eles torturaram, o corpo foi encontrado com sinais de tortura. Ele foi bastante torturado e depois morto e deixado nas proximidades”, disse ela.

*Com informações do repórter David de Tarso