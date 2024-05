Operadoras de celular liberam sinal de internet para moradores do RS

As redes telefônicas ficam disponíveis para acessar por Android e iOS; a medida tenta ajudar as vítimas das chuvas

Várias estradas e pontes foram bloqueadas por conta da maior enchente da história do Rio Grande do Sul Ricardo Stuckert/PR – 5.mai.2024

PODER360 6.mai.2024 (segunda-feira) – 22h50



As operadoras telefônicas decidiram liberar a partir desta 2ª feira (6.mai.2024) o sinal de internet para os moradores do Rio Grande do Sul. Segundo a Conexis Digital, que reúne as empresas do setor, essa é uma das tentativas de ajuda às vítimas das fortes chuvas que atingem a região desde 28 de abril.

De acordo com o último levantamento da Defesa Civil gaúcha, divulgado às 18h45 desta 2ª feira (6.mai), são mais de 1 milhão de pessoas afetadas, sendo 85 mortes e 134 desaparecidos.

“As prestadoras acompanham de perto a situação climática, que afeta serviços como o fornecimento de energia elétrica e deixa sem acesso estradas e ruas de diversas cidades, para retomar com segurança o trabalho de restabelecimento dos serviços prejudicados”, disse a Conexis em comunicado.

A medida faz com que os clientes de qualquer operadora acessem a rede disponível. Leia abaixo como usar o serviço:

Android: vá em “configurações”; selecione a opção “redes móveis”; ative a opção de “dados em roaming”; em seguida, ative a “seleção automática de operadora nas configurações de rede”. iPhone (sistema iOS): vá em “ajustes”; selecione a opção “celular” → “opções de dados de Celular” → “roaming de dados”; em seguida, ative a “seleção automática de operadora na seleção de rede”.