Oposição aciona a Justiça contra Genoino após fala sobre judeus

Deputados pedem que o petista seja responsabilizado por declaração considerada “racista e antissemita”

O ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT José Genoino disse achar “interessante” um boicote “por motivos políticos que ferem interesses econômicos” a “determinadas” empresas de judeus Reprodução/Youtube – 21.jan.2024

Os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP) e Kim Kataguiri (União Brasil-SP) acionaram a Justiça contra o ex-presidente do PT José Genoino depois de ele sugerir boicote a empresas de judeus.

O ex-MBL (Movimento Brasil Livre) entrou com uma ação no MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em que pede que o petista seja responsabilizado por danos morais coletivos causados à comunidade judaica no Brasil. Eis a íntegra (PDF – 176 kB).

Já Zambelli apresentou uma notícia-crime contra Genoino pelas declarações consideradas por ela “racistas e antissemitas”. Eis a íntegra (PDF – 177 kB).

“Ele vai ser responsabilizado pelo o que ele faz. Esse mensaleiro não vai ter vez aqui no Brasil, até porque o Brasil é um país amigo de Israel”, afirmou em vídeo publicado no X (antigo Twitter) no domingo (21.jan.2024).

Entenda O ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT José Genoino disse achar “interessante” um boicote “por motivos políticos que ferem interesses econômicos” a “determinadas” empresas de judeus. A declaração foi dada no sábado (20.jan) em entrevista ao DCM (Diário do Centro do Mundo) TV, jornal digital político brasileiro de esquerda.

“Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área de segurança e defesa com o estado de Israel”, afirmou Genoino.

Assista parte da declaração do ex-presidente do PT:

