Oposição acusa Rússia de interferir nas eleições da Turquia

Dias antes das eleições presidenciais na Turquia, o principal candidato da oposição, Kemal Kilicdaroglu, acusou a Rússia de interferir no pleito do país, que será realizado neste domingo (14/5).

“Caros amigos russos, vocês estão por trás das montagens, conspirações, conteúdo deep fake e gravações que foram expostas ontem neste país”, afirmou Kilicdaroglu nessa quinta-feira (11/5), em publicação no Twitter. “Se você quiser continuar nossa amizade depois de 15 de maio, mantenha suas mãos longe do estado turco. Ainda defendemos a cooperação e a amizade”, acrescentou

Kemal Kilicdaroglu, do Partido Republicano do Povo (CHP), tornou-se a principal ameaça ao atual presidente Recep Tayyip Erdogan, no poder há duas décadas, nas eleições que definirão o novo líder da Turquia. Em pesquisa divulgada nesta sábado (13/5), um dia antes do pleito, os dois aparecem empatados tecnicamente na disputa eleitoral.

Após a acusação de Kilincdaroglu, a Rússia negou que esteja interferindo nas eleições da Turquia.

“No geral, estamos muito desapontados com esta afirmação da oposição da Turquia”, disse o porta-voz do Kremlin. Segundo Dmitry Peskov, Kilincdaroglu afirmou ter provas de que a Rússia estaria interferindo nas eleições turcas, mas que o país liderado por Vladimir Putin está confiante de que o principal opositor de Erdogan não será capaz de apresentá-las “porque, na verdade, [elas] não existem”.