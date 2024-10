Oswaldo Montenegro tem grave infecção nas cordas vocais e adia show

O cantor Oswaldo Montenegro informou, por meio das redes sociais, neste sábado (26/10), que está com uma severa infecção nas cordas vocais. Por conta do problema, o artista precisou adiar o show que faria em Brasília.

Segundo informações do artista e da Oh Artes!, empresa responsável pelo show, a nova data será no dia 1 de novembro, às 21h30.

“Oswaldo Montenegro está se recuperando de uma severa infecção nas cordas vocais, com recomendações médicas de não falar pelas próximas horas”, diz a nota.

Em seguida, o comunicado informa que o o artista já está em tratamento: “Está fazendo uso de fortes medicamentos, que com certeza vão garantir e acelerar o processo de cura”.

Segundo os produtores, os ingressos adquiridos para o show deste sábado (26/10) serão automaticamente revalidados para a nova data. Quem não desejar ir no novo show, deve entrar em contato pelo WhatsApp 61 98409-0198 ou e-mail [email protected].

“Pedimos imensas desculpas aos fãs que esgotaram mais uma sessão em Brasília e que nos encontrariam hoje para comemorar conosco os 50 anos da estrada do nosso menestrel”, conclui o comunicado.