Queimaduras, intermação e excesso de Parasitas

Desidratação, intermação, queimaduras nas patas e infestação por parasitas estão entre os problemas que mais se manifestam nos animais durante a estação mais quente do ano

Caminhar com pets em calçadas quentes durante o verão pode causar queimaduras nas patas dos animais. O asfalto e as calçadas podem aquecer significativamente sob o sol intenso, atingindo temperaturas que são muito mais altas do que a temperatura do ar. As patas dos animais, são sensíveis e podem sofrer queimaduras ao caminhar sobre superfícies muito quentes. Além de queimaduras, o calor excessivo pode levar a outros problemas de saúde nos pets, como intermação e desidratação. O alerta é da médica-veterinária, do Hospital Pet Support em Xangri-Lá, Carolina Hermel. Segundo ela, nesta época do ano aumentam os atendimentos no litoral pelo calor excessivo. Confira as dicas que podem ajudar:

Evite caminhadas em horários de muito calor, preferindo horários mais frescos, como no início da manhã ou final da tarde, além de locais com sombra, com presença de gramado e árvores, é o recomendado.

Teste a temperatura da calçada com a mão antes de sair para passear, se estiver muito quente para a sua mão, estará muito quente para as patas do seu pet.

Entenda também as demais consequências que o calor pode trazer a saúde do seu pet e como solucionar:

1- Intermação:

A intermação em cães e gatos é uma condição séria que ocorre quando o animal é exposto ao calor excessivo e não consegue regular sua temperatura corporal. Os sintomas de intermação em animais podem incluir:

Hipertermia: Temperatura corporal anormalmente alta.

Respiração Acelerada ou Dificuldade Respiratória: Respiração ofegante, rápida e aparentemente difícil, tentando dissipar calor.

Gengivas Vermelhas ou Pálidas: Alterações na cor das gengivas, que podem indicar problemas circulatórios ou de oxigenação.

Salivação Excessiva: Aumento na salivação, muitas vezes com saliva mais espessa e pegajosa do que o normal.

Fraqueza ou Letargia: O animal pode parecer anormalmente cansado, fraco ou ter dificuldade para se manter em pé.

Desorientação ou Confusão: O animal pode parecer confuso, desorientado ou ter dificuldade em manter o equilíbrio.

Convulsões ou Tremores Musculares: podem ocorrer convulsões ou tremores incontroláveis.

Colapso ou Perda de Consciência: Nos estágios mais graves, o animal pode colapsar ou perder a consciência.

Se você suspeita que seu animal de estimação está sofrendo de intermação, é crucial agir rapidamente. Mova o animal para um local fresco e arejado, aplique toalhas úmidas e frescas sobre o corpo dele, especialmente nas áreas de maior calor como a cabeça, pescoço e tórax, também deve ser aplicado compressas nas áreas descobertas por pelo, onde acontece a troca de temperatura, como a barriga, e ofereça água fresca para beber. É importante procurar atendimento veterinário imediatamente, pois a intermação pode causar danos graves e até ser fatal.

2- Parasitas:

“Tão importante quanto a conferência da carteira de vacinação é a conferência dos antipulgas, carrapatos e vermífugos. Um dos principais problemas é a dirofilariose,também conhecida como verme do coração, muito comum nos pets e com maior frequência em regiões litorâneas, tendo maior incidência a partir do litoral catarinense”, diz a médica-veterinária.

Ana Carolina Both, também médica-veterinária, vai mais a fundo na questão e explica: “a doença existe e pontualmente também aparece o parasita da dirofilariose no Rio Grande do Sul, ainda que a quantidade de casos seja menor. Sabemos que muitos viajam nesse período do ano e levam seus pets junto também para outras regiões do país. A doença é muito séria e a prevenção é simples, precisa estar no calendário de cuidados com o pet”.

3- Atropelamento:

O atropelamento é uma das maiores incidências de emergências atendidas no verão. Os casos ocorrem tanto com animais passeando soltos na beira da praia, quanto por atropelamentos dentro da própria casa, visto que muitos tutores moram em apartamentos, mas veraneiam em casas. No entanto, os pets não estão acostumados e, assim, os acidentes ocorrem. Para evitar, ao sair de casa, certifique-se de que o pet está em local seguro ou peça, idealmente, para que um familiar o segure antes de abrir o portão. Além disso, é importante que os pets estejam com coleira de identificação e contato do tutor, caso ocorra de fugirem em algum desses momentos. Além disso, há a possibilidade de microchipagem, uma forma de facilitar a identificação de pets perdidos, como uma espécie de RG.

4- Edema pulmonar

O edema pulmonar é formado pelo acúmulo de líquido nos pulmões devido à angústia respiratória pela obstrução das vias aéreas, secundária a exercícios físicos extenuantes ou em temperaturas elevadas. Em cães de raças braquicefálicas, o edema pulmonar pode se tornar uma emergência e é considerado uma das causas de morte súbita. Alguns sinais auxiliam a identificar o edema pulmonar: língua roxa, tosse produtiva, respirar com a boca aberta, sangramento, desmaio.

Carolina Hermel orienta como evitar o edema: “além dos cuidados com o calor já citados, não deixe seu pet por longos períodos no banho e tosa e oriente o profissional para que, ao menor sinal de estresse, interrompa o banho”.

Caso seja necessário o auxílio de um médico-veterinário quando estiver no litoral gaúcho, a Pet Support fica em Xangri-Lá na Av. Paraguassu, 4255.