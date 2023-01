Otaviano Costa desmente demissão do SBT e se revolta com “maldosos”

Otaviano Costa encerrou seu vínculo com o SBT em maio de 2022, mas ao explicar que não era mais contratado da emissora, em razão da reprise do programa Cozinhe Se Puder, viu seu esclarecimento ser distorcido como se tivesse sido demitido. Nesta terça-feira (31/1), o apresentador desmentiu a notícia falsa.

Oie! Uma explicação: não sou contratado do @SBTonline. Assinei por uma temporada do Cozinhe se puder (que tá reprisando agora) e nada+. Foram 3 meses de contrato e that’s it! Tenho mto carinho e gratidão pela emissora, mas em TV aberta/fechada, hoje em dia, nada tenho com ngm! ❤️

— OTAVIANO (@otaviano) January 30, 2023

“Ô, pessoal, deixa eu vir aqui fazer um esclarecimento em áudio e vídeo, com meu rostinho aqui para que não haja nenhuma dúvida, especialmente diante dos olhos dos maldosos e dos incompetentes que dizem que praticam o tal jornalismo em busca, claro, de caça-cliques”, iniciou Otaviano no Twitter.

Otaviano Costa no cenário do programa Cozinhe Se Puder – Metrópoles

“Ontem eu coloquei um tweet dizendo, por causa da reexibição do Cozinhe se Puder, que muita gente associa minha imagem de maneira profunda ao SBT, como se ainda fosse da casa, eu resolvi esclarecer que não sou contratado desde maio do ano passado, porque assinei um contrato de apenas 3 meses”, explanou.

Em seguida, reclamou da cobertura da imprensa atual, que transformou um esclarecimento sobre o vínculo empregatício em um “anúncio de demissão”: “Esses incompetentes e maldosos resolveram dizer que eu fui demitido do SBT, porque, é lógico, gera caça-clique, mas não é verdade”.

O apresentador ainda analisou a queda da qualidade da apuração jornalística de veículos tradicionais para gerar engajamento e, consequentemente, receita, ainda que à base de distorções e mentiras.

“O que mais me espanta hoje em dia é que veículos sérios que antigamente eram revistas impressas, por exemplo, reproduzem a notícia de um garoto sem checar, sem fazer a tradução da notícia do jeito que ela é. Difícil, né? Bem-vindo à selva, mas bem-vindo à verdade também”, concluiu.

Vamos aos fatos (2) pic.twitter.com/EjyYEi5bIn

— OTAVIANO (@otaviano) January 31, 2023