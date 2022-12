Ouvidoria do TSE registra aumento de quase 15% nos atendimentos em outubro

Ao todo, 15.160 atendimentos foram realizados na Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em outubro – período em que ocorreu o primeiro e segundo turno das eleições 2022. O número representa 14,64% a mais em comparação ao mês anterior. A maior parte da demanda (8.662 atendimentos) foi feita pela internet, o que corresponde a 62,75% do total. Se comparado ao mesmo período de 2020, mês em que foram realizadas as eleições municipais, o aumento foi de 13,40%. Na época, foram recebidas 13.368 demandas. De acordo com a Justiça Eleitoral, a maior parte dos atendimentos são referentes à informação (52,70%), seguida por reclamações (23,61%) e solicitações (9,59%). O ranking, por assuntos, é liderado por certidões circunstanciadas (1.601), representando 11,74%; justificativa eleitoral (1.273 / 9,33%), problemas no dia da votação (1.000 / 7,33%), voto em trânsito (935 / 6,85%) e insuficiência de dados (925 / 6,78%).

