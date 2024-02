Vanessa Lopes fala pela 1ª vez fora do BBB24: “Quadro psicótico agudo”

Globo/Reprodução

1 de 1 foto colorida de Vanessa Lopes sentada em um sofá – Foto: Globo/ReproduçãoVanessa Lopes, de 22 anos, falou pela primeira vez publicamente após desistir do BBB 24 para cuidar de sua saúde. Em trecho de reportagem que vai ao ar no Fantástico deste domingo (18/2), a influencer aparece serena e revela detalhes do tratamento iniciado desde que deixou o reality.

“Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”, afirma a criadora de conteúdo. A entrevista completa vai ao ar logo a partir das 20h30.

No último dia 9 de fevereiro, a tiktoker apareceu nos Stories de um amiga, após receber pessoas próximas em sua casa. Na gravação, Vanessa aparece emocionada ao receber uma caixa de presentes das amigas, incluindo doces e pelúcia. Veja o vídeo aqui.

Dias antes, a família de Vanessa divulgou um boletim médico, assinado pelo psiquiatra Antônio Geraldo da Silva.

“A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico”, completou a equipe médica, garantindo que a ex-BBB está sendo monitorada por 24 horas.

