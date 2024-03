Ozempic manipulado custa metade do valor, mas há riscos no consumo

Com indicação para indivíduos que sofrem de diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso, o Ozempic é uma medicação amplamente utilizada atualmente. Contudo, uma nova versão desse remédio se tornou febre nas redes, o que causou muita preocupação

O Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida, cuja patente pertence ao laboratório Novo Nordisk. Porém, é possível encontrar farmácias de manipulação oferecendo uma suposta “semaglutida manipulada” pela metade do preço.

Para se ter uma ideia, a medicação vem em uma ampola armazenada em uma embalagem com gelo, a fim de manter a temperatura adequada. Seringas e produtos para higienizar a área de aplicação acompanham a entrega.

Medicamento injetável criado para pacientes com diabetes, o Ozempic virou aliado na “luta contra a balança” mas em breve deve ser superado por novas versões A empresa Novo Nordisk emitiu um comunicado, publicado em seu site oficial, afirmando não vender ou autorizar o fornecimento de semaglutida a nenhuma farmácia de manipulação ou outra fabricante. Ela é a única responsável pela fabricação da substância no mundo, com seus devidos respaldos para o tratamento seguro.

Qualquer importação, manipulação, fabricação e comercialização dos medicamentos e princípios ativos registrados pela companhia no Brasil, que não sejam nas apresentações originais de Ozempic, Rybelsus ou Wegovy, todas aprovadas pela Anvisa, é considerado um medicamento irregular.

Dessa forma, fica o questionamento: se a semaglutida é de uso exclusivo da Novo Nordisk (ou da farmacêutica), de onde viria o princípio ativo oferecido por outras empresas?

Por isso, não há segurança sobre a procedência desse produto. Para evitar complicações de saúde, certifique-se de procurar uma orientação médica e fuja de promessas de medicamentos milagrosos ou com preços muito divergentes do original.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica