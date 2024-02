Pablo Marçal, coach que ensina a pagar dívidas, deve R$ 16 mil à União

Pablo Marçal/Divulgação

1 de 1 pablo marçal – Foto: Pablo Marçal/DivulgaçãoPablo Marçal, o coach que prega lições sobre prosperidade para milhões de seguidores nas redes sociais, deve R$ 16.300 mil em tributos para a União. Os débitos em nome de Marçal foram inscritos no sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no ano passado.

O coach vende cursos online e dá palestras com a promessa de deixar pessoas ricas. No ano passado, Marçal fez uma explanação de quase três horas para apresentar “o guia definitivo para quitar as dívidas”.

A fama no mundo virtual levou Marçal a se arriscar na carreira política. Bolsonarista, ele lançou candidatura à Presidência da República, mas acabou concorrendo a deputado federal pelo Pros de São Paulo. Marçal obteve os votos para assumir o mandato, mas a candidatura foi anulada pelo TSE por ausência de documentação.

O patrimônio do coach, segundo declaração enviada à Justiça Eleitoral em 2022, é avaliado em R$ 96,9 milhões. Em julho do ano passado, Marçal foi alvo de uma operação da Polícia Federal por supostamente ter cometido crimes de falsidade ideológica eleitoral, de apropriação indébita eleitoral e de lavagem de dinheiro durante o pleito. Ele nega qualquer irregularidade.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?