Pacheco acata pedido do governo e adia novamente sessão de vetos

Articulação de Lula consegue nova prorrogação para não sair derrotado com a derrubada de vetos importantes, como o do Orçamento

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou novamente nesta 4ª feira (24.abr.2024) a sessão conjunta para análise dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Estava marcada para ser realizada às 19h, mas o governo Lula buscou ganhar tempo para não sair derrotado com a derrubada de vetos importantes, como o do Orçamento. Os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) estiveram com Pacheco nesta tarde para pressionar pelo novo adiamento.