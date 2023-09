Pacheco defende fim de reeleição para cargos do Executivo: ‘Fez bem ao Brasil?’

Presidente do Senado afirmou que assunto deveria ser apreciado pelo Congresso Nacional

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Rodrigo Pacheco é o atual presidente do Senado Federal



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira, 25, que é contra a reeleição para cargos do Executivo. Para o parlamentar, o assunto deveria ser apreciado pelo Congresso Nacional. “Eu indago o instituto da reeleição no poder Executivo: fez bem ao Brasil? A minha percepção é de que não foi bom para o país. Quando se coloca no colégio de líderes, todos tendem a acreditar que o fim da reeleição seja bom para o Brasil”, comentou durante a Conferência Hemisférica de Seguros da Fides (Federação Interamericana das Empresas de Seguros), realizada no Rio de Janeiro, após ser questionado sobre a tramitação da minirreforma eleitoral encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa nesta segunda.

Apesar disso, Pacheco também disse que o Senado está “muito ávido” para debater ações como aumento do tempo de mandato e concomitância de eleições estaduais e nacionais com as municipais. O senador defende que os mandatos deveriam passar de quatro para cinco anos. “A conveniência da popularidade do mandatário, a instituição do voto e a instituição da eleição resultarão em um estado eleitoral permanente. Aquele mandatário que tem a oportunidade de governar e, por vezes, deixa de tomar medidas por vezes antipáticas em função da reeleição, pela perspectiva de ter votos”, acrescentou.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.