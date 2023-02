Paciente é morto a tiros dentro de ambulância no norte da Bahia

Um paciente foi morto a tiros enquanto estava sendo transferido em uma ambulância na noite de quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu próximo ao povoado de Caratacá, no município de Uauá, no norte da Bahia.

A vítima, identificada como Wellison Santos Silva, de 18 anos, estava sendo transportada para um hospital na cidade de Juazeiro.

De acordo com informações preliminares, o homem foi alvejado quando dois homens em uma motocicleta abordaram o motorista do veículo, atiraram contra a vítima e fugiram. Ninguém da equipe médica da ambulância ficou ferido.

A autoria e a motivação serão apuradas.