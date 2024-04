Paciente relata atendimento na UMMI de Teixeira de Freitas

Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

A Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) de Teixeira de Freitas é voltada ao atendimento pediátrico de gestantes, parturientes e crianças com até 12 anos, se destacando pelo acompanhamento humanizado oferecido pela equipe. Mensalmente, a UMMI realiza cerca de 4.500 atendimentos, que contemplam famílias dos 13 municípios do Extremo Sul Baiano.

Uma das pacientes atendidas é a Emilly Vitória Almeida. Segundo ela, “meu atendimento foi maravilhoso e no meu parto não tive o que reclamar. Está tudo certo com meu filho. A equipe me atendeu muito bem: os médicos, a recepção; tudo muito rápido. As doulas são maravilhosas”.

