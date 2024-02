Pacote para ‘salvar’ companhias áreas será executado após o Carnaval, diz ministro

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou neste sábado, 3, um pacote para “salvar” as companhias aéreas, que deve ser executado após o Carnaval. O financiamento deve ocorrer, em grande parte, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de garantias. O ministro Silvio Costa Filho disse que o tema segue em debate com o Ministério da Fazenda, em meio ao pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, aliado ao alto preço das passagens. O chefe da Pasta também comentou sobre um planejamento estratégico de curto e longo prazos. “Ações que fortaleçam novos voos regionais e a compra de aeronaves brasileiras, a exemplo da Embraer, e outros ativos”, diz.

De acordo com o ministro, a expectativa do lançamento do programa “Voa Brasil” também é um dos fatores que contribuem para uma solução mais rápida em relação às companhias aéreas. Com passagens a R$ 200 para aposentados e pensionistas, o programa deve ser lançado ainda este mês, contudo, para que o “Voa Brasil” possa ser bem sucedido, é importante que as empresas possam aderir ao programa. Silvio esteve reunido na manhã deste sábado, 3, juntamente com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Renan Filho (Transportes), em visita às obras do aeromóvel que deve funcionar para deslocamento entre a estação da Luz e o Aeroporto de Guarulhos.