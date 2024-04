Padilha e Rui Costa se reúnem com vice-líderes para tratar de vetos

Encontro será realizado na casa de um dos vice-líderes, deputado Emanuel Pinheiro; momento é de tensão entre o governo e o Poder Legislativo

O presidente da Câmara Arthur Lira (esq.) se encontra com relacionamento tensionado com o governo; Rui Costa (meio) e Padilha (dir.) devem tentar negociar os vetos de Lula, que serão analisados na 4ª feira Sérgio Lima/Poder360 – 5.fev.2024

Mateus Maia Fabricio Julião 22.abr.2024 (segunda-feira) – 18h36



Os ministros Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil) se reúnem na noite desta 2ª feira (22.abr.2024) para um jantar com os 19 vice-líderes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados. O encontro será para tratar dos vetos de Lula que serão analisados no Congresso Nacional na 4ª feira (24.abr).

O jantar será oferecido na casa de um dos vice-líderes, deputado Emanuel Pinheiro (MDB-MT). Nos próximos dias, os ministros também devem se encontrar com os líderes da base de apoio do governo.

O governo Lula se encontra em um momento de tensão com a Câmara, depois de o presidente da Casa Baixa, Arthur Lira (PP-AL), criticar publicamente Padilha. O deputado afirmou que o ministro era “incompetente” e responsável por plantar “notícias falsas” sobre o Congresso.

O Poder360 apurou que Lula e Lira tiveram conversas por telefonema no domingo (21.abr) e nesta 2ª feira (22.abr). O chefe do Executivo também deve conversar com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nesta 2ª feira (22.abr).

Além disso, a gestão petista tenta manter um diálogo com deputados federais e estaduais, governadores e líderes religiosos para tentar manter o veto do petista ao PL (projeto de lei) das “saidinhas”. Na ocasião, o petista manteve as saídas temporárias para os presos.