Padilha nega punição a quem assinou pedido de impeachment

Ministro afirmou ser “bizarro” que quem tem indicações no governo tenha assinado pedido; líder do Governo na Câmara havia falado sobre “tomar providências”

O ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 20.fev.2024

PODER360 28.fev.2024 (quarta-feira) – 20h43



O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta 4ª feira (28.fev.2024) que o governo irá avaliar a lista de deputados que assinaram o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com “tranquilidade” e “respeito”. Ele negou que possa haver alguma punição aos congressistas.

Padilha garantiu que as emendas continuarão a ser pagas, até porque parte delas, como as individuais, já são impositivas. Sobre a possível retaliação com a retirada de indicados a cargos no governo, o ministro disse considerar “bizarro”, “estranho” e “inesperado” que congressistas da oposição tenham interesse em participar da atual gestão.

“Vamos discutir providências, mas não significa punição. O papel do governo não é punir ninguém. É analisar a posição dos parlamentares. A medida que o líder [do Governo] nos trouxer essa lista, vamos analisar essa lista com toda a tranquilidade, com respeito, com diálogo, respeitando o Congresso Nacional. Acho muito estranho, inesperado, que queira participar do governo. Seria algo bizarro, inclusive, se quisesse participar do governo”, disse.

Na 3ª feira (27.fev), o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) tratou do assunto com líderes de partidos em reunião no Congresso. Após o encontro, o deputado publicou em sua página no X (antigo Twitter) mensagem em que defendia que o governo tomasse providências em relação a congressistas que são de legendas que têm ministérios ou cargos relevantes no governo e que assinaram o pedido.

“Na reunião dos líderes da base, hoje pela manhã, nós conversamos um pouco sobre a conjuntura, fizemos um balanço das principais votações e um dos temas da pauta foi esse pedido de impeachment. Formou-se um consenso entre nós de que é incompatível o parlamentar ser da base do governo, ter relação com o governo e assinar pedido de impeachment. Isso não é razoável e a minha posição é encaminhar a lista desses parlamentares para que o governo tome providências”, escreveu Guimarães.

Padilha, no entanto, minimizou a declaração do correligionário ao ser questionado por jornalistas sobre o assunto. “Isso significa punição? Governo não pode nem punir. O líder do Governo está acompanhando esse debate. Esse tema do impeachment está superado, inclusive. Se mostrou que não tem qualquer qualificação para progredir no ambiente da Câmara ou do Congresso Nacional. Mas o líder do Governo na Câmara acompanha permanentemente o posicionamento dos parlamentares”, disse.

Padilha disse ainda que “nunca” existirá por parte do governo “qualquer postura discriminatória em relação a qualquer tipo de votação e participação” dos deputados.

“Se um deputado assina um pedido desse, é alguém que está dizendo que não quer participar desse governo. O que não significa que não possa mudar, às vezes muda. Nós começamos esse governo com vários partidos sem querer participar do governo e ao longo dos meses quiseram indicar ministros. Isso vai mudando”, disse.

O ministro disse não ter recebido a lista dos deputados que assinaram o documento, apresentado em 23 de fevereiro, por não ser uma lista pública. Porém, é possível consultar o nome dos congressistas. O Poder360 publicou a relação dos 139 congressistas aqui. De acordo com Padilha, quando Guimarães enviar o documento para ele, vai analisar sua composição.

Como este jornal digital mostrou, desde 3ª feira (27.fev.2024) já havia uma discordância por parte dos integrantes do governo sobre a punição de deputados que apoiaram o pedido de impeachment.