Boninho promete mudanças para o BBB 24: “Vai ser divertido”

Boninho está apostando alto para o BBB 24. Para isso, pretende fazer mudanças nos critérios de escolhas dos participantes. Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, o diretor prometeu surpresas e comentou sobre a possível participação de Valesca Popozuda.

“Vai ter muita mudança. Posso adiantar que … não posso adiantar nada. Não posso, mas vai ser divertido”, disse sem dar muitos detalhes. “A gente tem histórias diferentes, tem primeiro o Bial que ficou praticamente quinze ou dezesseis anos, depois a gente tem o Titi que eu amo. E agora temos o Tadeu”, seguiu.

E completou: “O Tadeu, que tem essa carinha, o tiozão ali, que vai fazendo as coisas. Eu amo o Tadeu, fui eu que escolhi o Tadeu pra estar lá e assumir o posto de apresentador do Big Brother. Ele está lá porque eu amo ele. A gente tá feliz com ele, cada vez mais ele vai curtindo e aprendendo. O Big não é fácil de fazer não”.

Sobre Valesca Popozuda, que pediu a Boninho para entrar na casa mais vigiada do Brasil, ele foi categórico: “A gente tem um conceito de não ter participantes de outros realities de convivência dentro do Big Brother. Adoro a Valesca, mas a gente procura sempre olhar principalmente esse ano, bem popular”.

Boninho debocha de lista de supostos participantes do BBB23

frame-Boninho

Boninho continua com a direção dos realities da Globo, mas não está mais no comando do No Limite Reprodução

Boninho

Boninho alfineta realities da concorrência e compara premiações Instagram/Reprodução

Boninho bbb23 final

Boninho Foto: Reprodução

Boninho bbb23 final 1

Boninho Foto: Globo/Reprodução

final-bbb23-boninho

Boninho BBB23 Foto: coluna Fábia Oliveira

foto-boninho-rio2c-2022

e também do No Limite e o Mestre do Sabor Reprodução/Rio2C

Boninho entrando na casa do BBB22

Boninho entrando na casa do BBB 22 Reprodução/Gshow

Boninho

A Globo afirmou que Boninho segue na emissora, mas não comentou sobre uma possível renovação de contrato Reprodução/Instagram

Boninho

Boninho Reprodução/Instagram

E concluiu dando uma pista sobre o possível elenco da edição do ano que vem. “Uma dica que eu tenho é assim, a conta bancária vai contar. Negativo vale mais pontos”, finalizou para Gabriel Perline, do IG Gente.