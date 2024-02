Padre investigado nega senha de celular e alega sigilo sacerdotal

O sacerdote é suspeito de integrar o grupo que teria planejado um golpe de Estado; teve o celular apreendido pela PF

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, investigado pela Polícia Federal por integrar suposta conspiração por golpe de Estado em 2022 Reprodução/YouTube – 8.fev.2024

PODER360 19.fev.2024 (segunda-feira) – 23h31



O padre José Eduardo de Oliveira e Silva disse que não irá informar a senha do seu celular à Polícia Federal por “sigilo sacerdotal”. Ele teve o aparelho apreendido durante uma operação da corporação em 8 de fevereiro para apurar o seu suposto envolvimento com o núcleo que elaborou a minuta de um golpe de Estado.

“Eu recebo pedido de conselhos, orientações, as pessoas se confidenciam, abrem a alma para mim e, além de eu ser padre, eu também sou especialista em teologia moral. Muitos me consultam sobre questões morais confidenciais, e eu não posso expor os meus fiéis, as pessoas que me procuram. […] Como sacerdote, o meu sigilo não pode ser violado”, disse durante uma live no YouTube em 8 de fevereiro.

O padre atua na Paróquia São Domingos, em Osasco (SP). Como teólogo, ele afirma ser consultado por pessoas de todo o país, inclusive políticos. “Prefeitos, vereadores, deputados, juízes, desembargadores, senadores”, afirmou.

Assista à declaração do padre José Eduardo de Oliveira:

Na decisão (íntegra – PDF – 8 MB) do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o padre é citado como integrante do núcleo jurídico do esquema.

O papel do grupo seria o “assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado”.

O grupo jurídico era integrado pelo padre de Osasco, pelo ex-ministro da Justiça na gestão Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, pelo coronel Mauro César Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, por Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro e por Amauri Feres Saad, advogado.

O documento indica que o padre Oliveira e Silva participou de reunião com Filipe Martins e Amauri Feres Saad em 19 de novembro de 2022 em Brasília. Os controles de entrada e saída do Palácio do Planalto registraram a presença do religioso da sede do governo federal naquela data.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes descreve que “como apontado pela autoridade policial, ‘José Eduardo possui um site com seu nome no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigados em inquéritos correlacionados à produção e divulgação de notícias falsas’”.