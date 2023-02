Paes alerta para chuvas no Rio em cenário de instabilidade climática: ‘Fiquem atentos!’

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), utilizou as suas redes sociais na noite desta terça-feira, 22, para alertar a população carioca aos desdobramentos das chuvas na cidade. Segundo o político, o município sofreu com fortes chuvas em várias áreas da cidade e é preciso aguardar a passagem da precipitação para se deslocar pelo Rio. “Aguardem em local seguro até que passe a chuva e antes de voltar a circular pela cidade, cheque o estágio das vias”, pediu o mandatário. Em seguida, o chefe do Executivo municipal informou que o Grande Méier teve quase 60 milímetros de chuva em apenas uma hora e que, por mais que o fenômeno da natureza tenha diminuído, há pontos de alagamento e problemas nos serviços públicos em decorrência das águas. “Outros núcleos de instabilidade estão próximos da cidade do Rio. Isso quer dizer que, apesar de a chuva já ter diminuído, pode voltar a chover forte a qualquer momento. Fiquem atentos!”, disse Paes. Às 20h50, o Centro de Operações do Rio informou que a cidade entrou em estágio de atenção devido ao registro de chuva acima de 15 milímetros em menos de 15 minutos. Em seguida, o órgão repassou que os núcleos de chuva seguiam da Baixada Fluminense para a capital do Estado. “Há previsão de chuva fraca a moderada na próxima hora”, informou o órgão as 00h30 desta quarta-feira, 22. Mesmo com o tempo limpo durante os dias anteriores ao feriado do Carnaval, o tempo voltou a fechar no início da noite desta terça.

Leia também

Chuva volta a castigar litoral norte de SP, interrompe buscas e atrapalha saída de turistas



Veja como está a situação das estradas no litoral norte de São Paulo