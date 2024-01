Pai de Vanessa Lopes quebra silêncio e revela estado da tiktoker

O empresário Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, quebrou o silêncio sobre o estado da jovem, que não é vista publicamente desde a semana passada, quando desistiu do BBB24. Em um vídeo no Instagram, Alisson afirmou que a filha está bem e desmentiu os boatos de que a ex-sister rompeu com a família.

“Quando a Vanessa saiu do programa veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes neste momento, que demanda atenção e muito cuidado”, afirmou. Veja o vídeo.

Alisson negou que a família esteja enfrentando desavenças. “Ao contrário, estamos todos muito bem, em família. Esse é um momento de muito acolhimento. Queria reforçar também que posteriormente a Vanessa estará aqui conosco distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia”.

O pai de Vanessa terminou o vídeo pedindo respeito dos fãs. “Empatia salva vidas, precisamos de apoio e acolhimento”.

Entenda Longe das redes sociais desde a semana passada, quando apertou o botão de desistência do BBB24, Vanessa Lopes teria rompido com os pais e se mudado para a casa de uma amiga. Na quarta-feira (25/1), durante o A Tarde é Sua, o colunista Alessandro Lo-Bianco afirmou que Alisson e Lica Ramalho tratavam a tiktoker como uma verdadeira “máquina de dinheiro” e não a acolheram após a saída dela do reality.

Ainda segundo Lo Bianco, Vanessa não teria gostado nada do posicionamento dos pais durante seu confinamento. Ela teria discutido com Alisson e Lica, apagado as fotos com os genitores das redes sociais e ido morar com a amiga Maria Clara Garcia. Quem também estaria dando apoio à influencer é João Guilherme, com quem ela já teve um affair.

Vale lembrar que durante a sua participação no BBB24, Vanessa Lopes afirmou que os pais são frios e consideram que chorar é sinal de fraqueza. A revelação deixou em evidência um trauma antigo que a participante tem com os genitores.