Vídeo: Wanessa Camargo admite racismo no BBB 24 e se desculpa com Davi

Wanessa Camargo apareceu em uma rede social, pela segunda vez, após ser expulsa do BBB 24. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a cantora se desculpa por comportamentos com Davi Brito e diz que as ações fazem parte do racismo estrutural.

“Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos”, afirmou a ex-sister.

Ela disse ainda que as pessoas acabam sendo racistas “sem perceber” e entender como isso afeta diversas pessoas que foram discriminadas por sérculos”. Além disso, aproveitou o momento para se desculpar com Davi.

“Devo sim um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração”, disse Wanessa.

A cantora afirmou ainda que quer aprender mais sobre o assunto e se tornar uma pessoa antirracista.

Confira o depoimento de Wanessa na íntegra: “Como falei no vídeo anterior, precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom, porque o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos.

Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender, e por isso eu estou aqui, porque hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos!

E devo sim um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração. Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui.

Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e assim contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós. Obrigada pela escuta, pelo carinho de vocês e até breve!”

Wanessa Camargo fala pela 1ª vez Wanessa Camargo quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a expulsão do BBB24, no último sábado (2/3). A filha de Zezé di Camargo afirmou que os últimos dias tem sido difíceis e que ainda está assimilando tudo. “Foi um choque pra mim sair da maneira como saí. Nunca imaginei”, comentou a cantora.

Em seguida, Wanessa pediu desculpas pelas atitudes que teve no reality global. “Eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucado ou efendida com alguma palavra minha, nunca foi a intenção”, disse.

Sem citar o namorado Dado Dolabella, Wanessa prometeu falar mais com os fãs após se organizar internamente.

“Todos nós erramos e acertamos como sociedade, eu me incluo nisso. O mais importante é a gente entender que a gente tá num processo de aprendizado constante pra gente evoluir. E eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe….”, disse Wanessa.