Pai lembra dos últimos momentos ao lado do filho morto em ataque em creche de SC: ‘Chegou imitando coelhinho’

Bruno Bridi, pai de Bernardo Pabest, de apenas 5 anos, uma das quatro crianças mortas em um ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau-SC, nesta quarta-feira, 5, contou os últimos momentos que viveu ao lado do filho. Em entrevista a jornalistas, Bruno contou quando deixou Bernardo na creche. “Hoje ele chegou pela creche imitando o coelhinho, e eu e um amiguinho dele viemos pulando de coelhinho. É isso, vou fazer valer todos os momentos dele”, contou o pai. Emocionado, Bridi agradeceu pelos momentos vividos ao lado do garoto e que vai honrar sua memória. “Peço a Deus que conforte o meu coração. Vou honrar a vida do meu filho todos os dias e que Deus conforte o coração de todas as famílias. A partir de hoje a memória dele vai ser honrada dentro do meu coração, de cada um que está aqui dentro, de todo mundo, quem vive o drama na pele sabe”, disse o pai do menino, em entrevista a jornalistas. “Como cristão e como militar, vou lutar com todas as forças para continuar no caminho do Senhor e agradeço a Deus por todos os momentos que vivi com meu filho”, acrescentou. O ataque resultou na morte de quatro crianças, sendo três meninos e uma menina. Todas com idade entre 5 e 7 anos. O autor do crime é um homem de 25 anos, que se entregou à polícia e está preso. Ele utilizou uma machadinha para matar as vítimas.

