Paiva destaca tempo de trabalho em jogo seguro do Bahia contra o Jacuipense

Depois de uma sequência turbulenta com goleadas para Fortaleza e Sport, o Bahia voltou a fazer um jogo seguro. Nesta quarta-feira (1º), o tricolor passou com facilidade pelo Jacuipense na primeira fase da Copa do Brasil e goleou por 4×1.

Na análise do técnico Renato Paiva, o principal motivo para a virada de chave do Esquadrão durante a partida foi o tempo que a comissão técnica teve para preparar o time para o confronto. O Bahia poupou a equipe principal e escalou o sub-20 diante do Itabuna, no Campeonato Baiano.

“Tempo de trabalho. Tivemos uma semana quase completa onde nos fechamos mais, fomos corrigindo algumas coisas e trabalhamos em cima do nosso jogo. Era isso que faltava um pouco, conseguimos recuperar algumas coisas que estavam se perdendo. Precisávamos dar uma resposta forte e foi o que fizemos. A classificação era importante, conseguimos”, iniciou ele.

Apesar de ter levado o gol no fim, o Bahia fez um jogo sólido na defesa. A dupla formada por Marcos Victor e Gabriel Xavier deixou boa impressão. Renato Paiva voltou a destacar as correções que fez tanto na defesa quanto no ataque.

“Trabalhamos o defensivo e ofensivo, não estávamos fazendo muitos gols também, pelo volume de chances que estávamos criando. É um trabalho coletivo. Melhoramos um pouco, não somos fechados nem teimosos em relação ao trabalho, e buscamos soluções”, disse, antes de completar:

“Ajustamos alguns detalhes importantes para jogar com a linha alta, algumas coisas que os nossos jogadores não estavam prontos para fazer. Trabalhamos isso na semana e fizemos outras coisas […] Depois tem a ver com as peças, o Rezende, o Cicinho. Tem relação com essa abordagem. Biel, Jacaré e Goulart trabalharam muito pressionando a bola e às vezes não estávamos conseguindo isso”.

Depois de vencer o Jacuipense, o Bahia agora mira o clássico contra o Vitória, no próximo domingo (5), às 16h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Para o segundo clássico do ano, o Bahia não terá o zagueiro Raúl Gustavo, o volante Acevedo e o lateral Ryan. Todos suspensos. Raul Gustavo, com lesão no joelho, vai demorar mais tempo para voltar ao Esquadrão.