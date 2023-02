Paiva não esconde insatisfação e critica postura do Bahia em triunfo: ‘Horrível’

O Bahia venceu o Barcelona de Ilhéus de virada por 2×1, no estádio Mário Pessoa, mas o técnico Renato Paiva se mostrou muito insatisfeito com o desempenho apresentado pelo Esquadrão durante a partida. Na entrevista pós-jogo, Paiva revelou chateação com o comportamento dos atletas e afirmou que o Esquadrão se perdeu coletivamente durante o duelo.

“Curiosamente hoje vou para casa mais insatisfeito do que quando perdemos para o Sampaio Corrêa. Jogamos apenas 10 minutos bem no jogo, criamos chances de chegar na área. Depois dos 10 minutos deixamos de ser uma equipe, fomos um conjunto de jogadores diante de um adversário que tem uma boa equipe, que tinha a melhor defesa, bem organizado e que está no G4. No intervalo fizemos os jogadores perceberem o jogo horrível e eu disse que ou corrigia ou iríamos perder por mais”, iniciou o treinador.

Sem citar nomes, Renato Paiva afirmou que alguns atletas quiseram resolver o jogo individualmente, o que fez o coletivo desaparecer. Ele disse ainda que o elenco do Bahia precisa seguir as ideias de jogo passada pela comissão técnica, o que não aconteceu em Ilhéus.

“Se o torcedor é impaciente, tem que respirar fundo e perceber a realidade. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nunca fui milagreiro, não sou santo. Faço o meu trabalho no dia a dia junto com a comissão técnica para fazer crescer a equipe. Sei que vai soar como desculpa, mas eu preciso do treino para que a equipe cresça, para que o jogador evolua, para que os jogadores que não se conheciam joguem juntos. Mas isso não justifica a exibição de hoje”, disse.

“Hoje foi falta de atitude e muito ego dos jogadores, cada um quis brilhar. Eu disse a eles no intervalo. Defendo quando tenho que defender, estão sendo brilhantes até o momento, mas hoje facilitaram. Eles não são perfeitos, como eu também não sou”, completou.

O comandante tricolor explicou que teve uma conversa séria com os atletas no vestiário, quando o Bahia perdia por 1×0. Ele também valorizou o desempenho dos atletas que saíram do banco de reservas e ajudaram o time a virar a partida.

“Senti que entramos no segundo tempo um pouco melhor, mas não muito, que a equipe não estava evoluindo. Precisávamos de mais gente na frente, em especial entre as linhas do adversário e nas extremidades. Em especial uma palavra para Jacaré, que fez uma espécie de lateral direito, sem nunca ser, mas que foi fundamental para dar largura. Repito, vou para casa feliz, mas insatisfeito. Imagino que a torcida está insatisfeita como eu, mas infelizmente o futebol tem dessas coisas curiosas. As pessoas tristes porque perdemos jogando bem contra o Sampaio Corrêa e hoje ganhamos jogando mal”, analisou.

Com 15 pontos, o Bahia está na liderança do Campeonato Baiano. O Esquadrão não terá muito tempo para corrigir os problemas antes do próximo desafio. Neste sábado (4), a equipe recebe o Ferroviário, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.