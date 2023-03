Palmeiras supera Bahia para assumir a liderança do Brasileiro Feminino

O Palmeiras superou o Bahia por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (17) no Allianz Parque, em São Paulo, para assumir a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino com dez pontos após quatro partidas. Já o Tricolor de Aço permanece na oitava posição com quatro pontos.

Show das Palestrinas no Allianz Parque! Amanda Gutierres, Duda Santos e Yamila marcaram para o @Palmeiras_FEM! pic.twitter.com/Czp1mX5tyI — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 18, 2023

As Palestrinas, que mandaram no confronto desde o primeiro minuto, abriram o marcador aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Duda Santos deu passe em profundidade para Amanda Gutierres, que dominou e bateu por cobertura na saída da goleira adversária para marcar um belo gol.

O segundo veio aos quatro minutos da etapa final, quando a argentina Yamila Rodríguez tocou para Duda Santos, que bateu de esquerda, cruzado, para colocar a bola no fundo do gol do Bahia. E a atacante nascida na Argentina deu números finais ao marcador aos 26 minutos, com finalização de dentro da área.

Triunfo do Flamengo

Outra equipe a triunfar nesta sexta foi o Flamengo. Jogando no estádio Luso-Brasileiro, as meninas da Gávea bateram o Atlético-MG por 1 a 0 com gol de Giovanna Crivelari. A vitória deixou o Rubro-Negro na quarta posição com nove pontos. Já as Vingadoras ficaram na 12ª posição com três pontos.