Paola Carossela convida para se divertir na cozinha

Esqueça aquela Paola Carosella durona e rigorosa que você conheceu no Masterchef Brasil. A argentina que conquistou o país no reality show culinário da Band garante que em seu novo programa, Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, ela mostrará seu lado mais “leve”.

A atração, que será apresentada nas tardes de domingo na Globo/TV Bahia, a partir do dia 29 de janeiro, vai reunir a cada edição três duplas que vão se desafiar na cozinha. Cada equipe será formada por uma celebridade e sua mãe, que dará uma força ao filho na hora de preparar um prato.

Paola vai formar o júri do programa junto com João Diamante, chef conhecido por ter ocupado a mesma função no Cozinheiros em Ação, no GNT. A apresentação Será de Leandro Hassum, que vem de trabalhos de comédia de sucesso como os filmes O Candidato Honesto e Até Que a Morte Nos Separe.

Em entrevista coletiva nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Paola explicou por que desta vez será menos exigente com os participantes: “Desta vez, é um programa mais leve porque as pessoas que vão cozinhar não pretendem ser cozinheiros profissionais. Elas já são bem sucedidas em outras profissões, são cantoras, atores, jogadores de futebol… Estão aqui para se divertir”, diz.

E ela se emocionou ao explicar por que passou a ser menos exigente, ao se lembrar que a filha, aos oito anos, se arriscava na cozinha, mas um dia disse à mãe: “Não sei mais se quero cozinhar. Você me tira a alegria de cozinhar”. As primeiras edições da nova atração já foram gravadas e algumas das participações reveladas são o ator Douglas Silva, a atriz Juliana Paiva e o cantor Mumuzinho.

Equipe do reality : LP Simonetti, João Diamante, Paola Carosella, Leandro Hassum, Angélica Campos e Maiana Timoner (Foto: Cadu Pilotto/TV Globo)

Tapas e beijos

A cada semana, três duplas vão competir em duas provas. Ao longo da dinâmica, Hassum comanda a brincadeira e será o responsável pelos momentos de graça. Ao final dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada domingo, um campeão será revelado. Mas tem uma regra muito importante: as mães estarão ali, ao lado dos filhos, apenas para dar um suporte emocional. Elas podem até ajudar as crias, mas isso vai custar punições à dupla.

O diretor artístico de Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, LP Simonetti, diz que, embora o programa desperte muita afetividade por causa da relação entre mãe e filhos, há um outro lado, que é a exposição do relacionamento entre eles. “A gente não sabe como são eles em casa e aqui vamos ver mais ou menos como é isso. Então, você vai ver o carinho, mas vai ver também a mãe dar uma bronca no filho ou até o contrário”, conta. A direção geral é de Angélica Campos.

Uma das demonstrações de que o programa não é rigoroso como os outros realities culinários serão os critérios adotados para avaliação dos pratos. Paola diz que, embora a apresentação seja um ponto muito importante, há outras questões “afetivas” que devem ser observadas e que é muito importante a comida “emocionar”.

“Se você é chamado para jantar na casa de amigos, tem aqueles que não são cozinheiros profissionais, mas que cozinham com muito carinho. Talvez o bife esteja um pouco passado, mas muito bem temperado. O arroz, um pouquinho cru; mas o ovo frito, uma delícia… a gente não fica tão crítico nesses momentos”, revela a jurada.

Cozinha com afeto

Paixão e superação

João Diamante concorda: “Lógico que a principal avaliação será o sabor. Mas em algumas provas, você precisa entregar o que foi proposto. Sem dúvida, o primeiro será sempre o sabor, além da textura, apresentação e requintes. Mas sabor está em primeiro lugar”.

A história pessoal e profissional de João é emocionante e ele mesmo embargou a voz quando lembrou-se dela. O rapaz, negro e criado num bairro popular do Rio, o Grajaú, começou a cozinhar por acaso, quando foi servir a Marinha. Lá, decidiu trabalhar na cozinha porque, como a carga horária era mais flexível, teria tempo para estudar.

Mas tudo foi tão bem que ele acabou se apaixonando pela gastronomia e teve o privilégio de estudar na França, com um dos maiores chefs do mundo: Alain Ducasse, que tem restaurantes espalhados por diversos países, incluindo Japão, Estados Unidos, Inglaterra e, claro, em seu país natal, onde já comandou o Le Jules Verne, na Torre Eiffel. Foi lá que João trabalhou.

“Eu gosto de trabalhar com pessoas e poderia ter sido assistente social ou psicólogo. Mas ser chef me permite também servir as pessoas e é disso que gosto”, revela o jurado, que se emocionou e emocionou Paola quando contou sua história. Na entrevista, ganhou abraços e afagos da colega e beijos de Boninho, diretor de gênero da Globo, a quem o Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua está subordinado.

* O jornalista viajou a convite da Globo.