Papa pede fim da “espiral de violência” no Oriente Médio

Pontífice defende solução de 2 Estados na guerra entre Israel e o Hamas e cessar-fogo imediato

O papa Francisco durante celebração de domingo (14.abr) na Praça São Pedro, no Vaticano reprodução/Instagram @vaticannewspt – 14.abr.2024

O Papa Francisco voltou a propor, no domingo (14.abr.2024), um cessar-fogo no Oriente Médio e uma solução de 2 Estados para a guerra entre Israel e o Hamas. O conflito escalou no último fim de semana com um ataque feito pelo Irã ao território israelense.

“Faço um premente apelo para que cesse qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência, com o risco de levar o Oriente Médio a um conflito bélico ainda maior”, disse o líder católico em discurso aos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, durante as celebrações de domingo (14.abr).



“Todas as nações devem tomar o partido da paz e ajudar israelenses e palestinos a viverem em 2 Estados, em segurança. Esse é o desejo e o direito deles”, completou. “Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência! Sim ao diálogo e à paz.”

O líder católico também pediu pelo avanço das negociações de paz e um cessar-fogo imediato: “É preciso chegar logo a um cessar-fogo em Gaza, os caminhos da negociação devem ser seguidos. Uma negociação com determinação, para ajudar essa população imersa em uma catástrofe humanitária”.

IRÃ X ISRAEL O ataque iraniano de 13 de abril de 2024 era esperado. O país havia prometido retaliar os israelenses pelo bombardeio que matou 8 pessoas na embaixada do Irã em Damasco (Síria), em 1º de abril, incluindo um general da Guarda Revolucionária. Os países culparam Israel, apesar de o país não ter assumido a responsabilidade.

Segundo as FDI (Forças de Defesa de Israel), cerca de 300 drones e mísseis foram lançados pelo Irã. Israel afirma que caças do país e de aliados, como EUA e Reino Unido, e o sistema de defesa Domo de Ferro interceptaram 99% dos alvos aéreos.

A seguir, leia mais sobre o ataque e seus reflexos:

o que disse Israel – que responderá na hora certa; o que disse o Irã – que agiu em legítima defesa; reações pelo mundo – o G7, grupo com 7 das maiores economias do planeta, condenou o ataque “sem precedentes” e reforçou seu compromisso com a segurança de Israel; reação do Brasil – o Itamaraty disse acompanhar a situação com “preocupação” e não condenou a ação iraniana; Brasil decepcionou – o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse ao Poder360 que ficou desapontado com a nota brasileira; Brasil acertou – já para o ex-ministro e diplomata de carreira Rubens Ricupero, o Itamaraty acertou no tom. Falou ao Poder360 que não há motivos para o país “tomar uma posição de um lado ou de outro”; impacto no petróleo – uma possível guerra entre Irã e Israel deve fazer o preço da commodity subir e pressionar a Petrobras a aumentar combustíveis; vídeos – veja imagens do ataque do Irã.

