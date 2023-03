Parabéns ou arregão? Desistência de Fred do BBB23 divide opiniões

Fred Desimpedidos movimentou a noite no BBB23. Após deixar a casa no 10º Paredão do reality, o youtuber optou por não participar da repescagem do programa, ao lado de outros nove eliminados, e voltou para casa. A decisão, entretanto, dividiu as opiniões nas redes sociais.

“Tadeu, eu quero desistir. Eu não aguento mais de saudades do meu filho. Eu acho que tudo o que eu tinha para mostrar dentro do jogo, eu mostrei e ainda mais com toda a convicção das minhas características, eu prefiro sair com essa lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite e das minhas condições mentais normais”, pontuou o youtuber.

Os usuários que ficaram ao lado de Fred colocaram a tag “Parabéns, Fred” entre os assuntos mais comentados do país. Entre os elogios, estão o reconhecimento de sua saúde mental, o encerramento do sonho do BBB sem pensar só no dinheiro e a família em primeiro lugar.

“Ele disse que não está bem para continuar, mas agradeceu a trajetória dele até aqui! Parabéns, Fred!”, disse um usuário. “Nem tudo é dinheiro e, o Fred, acabou de mostrar isto para o Brasil, ou seja, vale mais a sua essência como ser humano do que tentar fingir aquilo que você não é”, disse outro. “Agora sim. Esse é macho. O Fred é o cara. Vai ver teu filho, meu galo. Bem o que tu disse: já mostrou, já foi. Parabéns!!!! Máximo respeito”, pontuou mais um.

Entretanto, há ainda outra parcela da internet que não gostou da atitude de Fred. Os usuários chamam o youtuber de arregão e ainda o acusam de ser arrogante por supostamente não ter aceitado a derrota para Domitila. “Ele não quer voltar por um único motivo: não aceita que perdeu para Domitila como ele mesmo veio dizendo nos últimos dias que não aceitaria”, criticou uma pessoa.

“Além de eliminado agora é arregão, vai com Deus”, detonou outro. “O maior arregão da história do Big Brother. E teve um povo besta que passou a madrugada votando para salvar um saboneteiro desses”, disse mais um.