Giovanna faz ameaça chocante se Raquele for eliminada do BBB 24

Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência popular em mais um Paredão do BBB 24. Aliada da capixaba, Giovanna fez uma promessa para lá de ousada em relação à berlinda e movimentou a web.

Em conversa com o grupo Gnomos, e após ouvir as Fadas gritando, a mineira ameaçou tomar uma atitude drástica se a estudante for eliminada: “Se essa menina (Raquele) sair terça-feira (19/3), eu vou apertar o botão”, afirmou.

Entretanto, ela foi repreendida pela amiga, que fez um som de negação. “Pode parar de graça”, completou. “Aaa, vou, vou”, reafirmou Giovanna.

Giovanna prometeu que se a Raquele sair terça ela aperta o botão. Dois por um, amamos, né? #bbb24 pic.twitter.com/eTrjs55jiv

— JP (@iJP_) March 18, 2024

Isabelle justifica voto em MC Bin Laden Com a passagem de mais um domingo, outro Paredão foi formado no BBB 24. Dessa vez, Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência popular para seguir no jogo. Entretanto, o que mais chamou a atenção durante a votação, foi o voto de Isabelle em Buda, o que colocou uma aliada direto na berlinda.

Caso Cunhã seguisse o plano das Fadas, a líder Giovanna teria que escolher entre Alane e MC Bin Laden para completar o Paredão. Após uma conversa no quarto, a manaura explicou a escolha por Lucas Henrique no confessionário. “O Bin não estava no Paredão? Eu achei que era de quatro, o Paredão”, disse.

Nas redes sociais, muitas pessoas criticaram Isabelle. “O voto de Isabelle não é demonstração de independência, é demonstração de trairagem”, comentou Chico Barney. “É aquilo, quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém”, disse outro. “isabelle de forma sorrateira e traíra mudou o próprio voto e assim colocou alane no paredão, na oportunidade que tem de se posicionar ela continua fugindo”, opinou um terceiro.

Enquete aponta quem sai entre Alane, Bia e Raquele Raquele Cardozo deve ser eliminada com rejeição no 13º paredão do BBB 24. A sister enfrenta Alane Dias e Beatriz Reis na berlinda e, segundo a enquete do Uol, está com 92,26% dos votos para deixar o reality show.

Alane aparece na segunda posição, com 5,38% dos votos, e Beatriz demonstra o favoritismo do público ao somar apenas 2,36%.

A formação do paredão, nesse domingo (18/3), começou com o anjo Matteus imunizando Beatriz. Mas, Raquele usou o Poder Curinga e tirou a imunidade de Beatriz, deixando a sister livre para a indicação de Giovanna, que a mandou direto para a berlinda.

A casa votou em duas etapas. No voto aberto, eles escolheram entre os colegas que sobraram na mira do líder, Alane, Davi e MC Bin Laden, e o baiano foi o nome final, com seis votos. Mas se livrou, posteriormente, na prova Bate e Volta.

Logo depois, os brothers votaram no confessionário nos participantes que não estavam imunes ou indicados. Alane recebeu cinco votos e também entrou para a disputa que termina em eliminação na próxima terça-feira (19/3).