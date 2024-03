Paraná Pesquisas: Éder Mauro lidera corrida à Prefeitura de Belém

É seguido por Cassio Andrade (PSB) e José Priante (MDB), com 12,8%, e Edmilson Rodrigues (Psol), com 11%

O delegado Eder Mauro é deputado federal pelo Partido Liberal Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 24.out.2023

PODER360 13.mar.2024 (quarta-feira) – 8h30



Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta 4ª feira (13.mar.2024) mostra que, na disputa pela Prefeitura de Belém, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) lidera com 26,0% das intenções de voto.

O congressista é seguido por Cassio Andrade (PSB) e José Priante (MDB), ambos com 12,8%. O atual prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol), tem 11,1% das intenções de voto e empata tecnicamente com Cássio e Priante, dentro da margem de erro da pesquisa, de 3,5 pontos percentuais. Eis a íntegra do estudo (PDF – 601 kB).

Leia o 1º cenário estimulado:

O levantamento foi realizado pelo Paraná Pesquisas de 7 a 12 de março de 2024. Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais em Belém (PA). O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº PA- 07656/2024. Custou R$ 15.000 e foi paga com recursos da RedeTV Belém.

OUTROS CENÁRIOS O Paraná Pesquisas também testou outros 2 cenários estimulados para o 1º turno. Leia abaixo:

ESPONTÂNEA O estudo também testou um cenário espontâneo, em que os respondentes não recebem uma lista de nomes. O levantamento mostra que nenhum dos candidatos teria maioria. Leia abaixo:

A pesquisa também contemplou a avaliação da administração de Edmilson Rodrigues. Em março, 22,3% aprovam a gestão do atual prefeito, enquanto 75,4% desaprovam. Ao todo, 2,4% não souberam ou não quiseram responder.

