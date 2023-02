ParaPraia volta a levar alegria a pessoas com deficiência após 3 anos

Após dois anos ausente, devido à pandemia, o ParaPraia, projeto de banho de mar assistido, voltou a receber pessoas com deficiência física (PcDs) ou mobilidade reduzida nestes sábado (25). O projeto também acontece neste domingo (26), das 8h às 12h, na praia de Ondina.

Para a banhista Adjeane Oliveira, de 37 anos, essa ausência também significou sua distância do mar. Ela não perde sequer uma edição do ParaPraia, e tinha sido justamente na última, em 2020, seu contato mais recente com a água salgada.

O reencontro, claro, foi marcante. “Com a pandemia, a gente sofreu muito, por causa das restrições. Aí, tava todo mundo ansioso pra retomar esse viver, porque isso aqui é vida”, revelou Adjeane. “Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, por reencontrar as pessoas, o mar, a alegria e o cuidado do pessoal”, complementou ela, cheia de gratidão.

Quem também matou a saudade foi Margarida Pereira, 88, que tem mobilidade reduzida. “É uma dor tão grande que eu sinto que não posso andar. Aí, nunca mais tinha vindo [à praia]”, explicou a idosa, que pretende ir mais vezes ao evento ainda nesta edição. “Eu gosto muito de sair e de passear”, contou Margarida.

Após três anos, a banhista Adjeane Oliveira, 37, pôde matar sua saudade do mar (Foto: Welber Ramos/Divulgação)

Estrutura

Nesta retomada, as cadeiras anfíbias e os acessórios flutuantes voltaram a ser utilizados nos banhos, promovidos com a assistência técnica de 240 voluntários cadastrados, entre membros da sociedade civil, professores e alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física, Medicina, Psicologia e Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

Professora da instituição de ensino e coordenadora da equipe de voluntários do projeto, Luciana Oliveira relembrou que, durante boa parte da pandemia, muitas das pessoas assistidas, em razão de suas comorbidades, tiveram que passar por um confinamento mais rígido.

“As pessoas sentiram falta de estar aqui, brincando nesse ambiente leve, e de fazer uma coisa tão simples que é tomar um banho de mar, um lazer barato e que o baiano adora”, afirmou Oliveira. “Essa retomada, hoje, foi muito gostosa. Elas chegaram cheias de alegria”, comemorou a coordenadora.

Como participar

Os banhos de mar são promovidos sempre aos sábados e domingos. Na atual temporada, além do último fim de semana deste mês, haverá nos dias 4, 5, 11 e 12 de março, das 8h às 12h. Para participar, não é necessário agendar; basta ir ao local e realizar um breve cadastro. A iniciativa também abarca pessoas que estão em cuidados intensivos em casa (homecare) e que necessitam de ambulância ou de cuidados paliativos.

Nesses casos, o banho precisa ser agendado previamente, por meio de envio de mensagem ao perfil do ParaPraia no Instagram (@parapraia). A partir daí, são montadas equipes especiais, para fazer o acompanhamento do banhista. Com 3 mil pessoas atendidas em sete edições, a expectativa dos organizadores é que, nesta temporada, o evento receba, em média, 60 por dia.

Considerada a sede oficial do projeto, a praia de Ondina, em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), conta com áreas para atividades recreativas, banheiros especiais e pistas de acesso. Lounges em tendas protegem os participantes do Sol, e um chuveirão fica à disposição para tirar o sal do corpo.

O evento é realizado com os apoios da prefeitura de Salvador, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), e do Salvador Shopping.

Serviço

O quê: ParaPraia (banho de mar assistido);

Onde: praia de Ondina, em frente ao IBR;

Quando: 26 de fevereiro e 4, 5, 11 e 12 de março, das 8h às 12h;

Quanto: gratuito, com cadastro no local.