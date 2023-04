Parque Villa Lobos recebe exposição da Marvel a partir do próximo mês; veja como comprar ingresso

A venda de ingressos para a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N começa nesta quarta-feira, 12. A exposição chegará à cidade de São Paulo no dia 3 de maio, no Parque Villa Lobos, na zona oeste, para uma curta temporada na capital paulista. A experiência tem duração média de 60 minutos. Os ingressos têm valor de R$ 25,00 e podem ser comprados na plataforma Tickets For Fun. Clientes Brasilprev têm desconto de 30% no valor na compra de entradas inteiras. A exposição já passou por cidades como Londres, Seul, Paris, Nova York e Toronto, chegando ao Brasil após uma temporada em Santiago, no Chile. A atração terá ambientes dedicados aos principais personagens do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), incluindo os protagonistas Homem de Ferro, Capitão América e Thor.

Confira algumas atrações da exposição:

“Corredor da Armadura” do Homem de Ferro

O laboratório de Bruce Banner, com informações sobre o Hulk

Acesso ao arquivo pessoal “Top Secret” do Capitão América

O arsenal de armas de alta tecnologia da Viúva Negra

Informações sobre o “Soro do Super Soldado” que transformou Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador da Marvel Studios

O lendário escudo do Capitão América de perto

O Reino de Wakanda na exposição Pantera Negra