Parte de teto de Pronto-Socorro desaba e deixa três pessoas feridas em Itapevi

Parte do teto do Pronto-Socorro Infantil de Itapevi, na Grande São Paulo, desabou nesta segunda-feira, 17, segundo informou o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, uma mulher de 38 anos, que teve a perna esquerda esmagada. A vítima ficou presa entre os escombros, estava consciente, e terá que passar por amputação do membro inferior. Um helicóptero do Águia da Polícia Militar (PM) foi acionado para auxiliar no atendimento. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas, na capital paulista. A Prefeitura de Itapevi se manifestou e informou que outras duas pessoas se feriram no acidente, ambas sem gravidade. A Administração Municipal determinou a interdição do espaço. Segundo o órgão, a unidade estava passando por reforma na parte elétrica e estava recebendo serviço de pintura e outras modificações. Também foi solicitada uma perícia no local e após o resultado, a prefeitura disse que vai analisar se a unidade será reativada ou não. Todos os atendimentos serão realizados no Pronto-Socorro Central do município.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Itapevi (@prefeituradeitapevi)