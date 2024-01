Participante do BBB24 viveu affair com traficante internacional

Deniziane, primeira líder do BBB24, depois de ficar mais de 18 horas numa prova de resistência, já teve affair com um traficante internacional. A moça, do time Pipoca, contou como tudo aconteceu no TikTok e o relato veio à tona após sua entrada no reality show da TV Globo. “A gente começou a conversar e fui me apaixonando”, disse.

“Conheci um cara no Instagram, e a gente começou a conversar. No decorrer disso, fui me apaixonando. Ele falava das coisas úteis da vida, Deus, família, as coisas que importam. Esse cara tinha um nível de vida superior que eu. Gostei dele porque ele não falava sobre o que tinha ou que era”, explicou.

Ane, como gosta de ser chamada, comparou o rapaz com Christian Grey, personagem do filme Cinquenta Tons de Cinza: “Foi um encontro perfeito. Nos beijamos no pôr do sol, parecia que tinha encontrado o homem da minha vida”.

A fisioterapeuta continuou o relato lembrando que o romance esfriou e eles pararam de se falar. “Eu chorava por causa desse homem! Com o tempo, ele sumiu, desativou o Instagram e fiquei sem contato nenhum”, ressaltou.

A sister surpreendeu ao falar que só se interessou pesquisar sobre o rapaz um tempão depois de se envolver com ele: “Eu decidi procurar o nome dele no Google depois de um ano e meio que ficamos. Quando fui procurar estava lá: preso por tráfico internacional de drogas. Na época foi um baque, fiquei muito assustada”. A mineira revelou que chegou a ser chamada para expor o caso no Que História é Essa, Porchat?, mas não se sentiu segura com medo de ser descoberta. “Só tomei coragem agora”, ponderou.

Deniziane é fisioterapeuta Reprodução/BBB

Deniziane, Pipoca do BBB24 Reprodução/TV Globo

Deniziane Foto: Divulgação

Deniziane encerrou a história frisando que o homem quis retomar a relação ao sair da cadeia. “Foi me procurar para pedir desculpa pelo o que tinha feito comigo. Eu falei que desculpava, mas que cada um faz o que quer na vida”, finalizou.