Sincerão traz novas discussões e alvos ao BBB 24; confira resumo

Os protagonistas da semana do BBB 24 se reuniram, mais uma vez, na última segunda-feira (18/3), para discutirem o jogo. O momento colocou as emparedadas, Alane, Beatriz e Raquele, além da Líder Giovanna e do Anjo Matteus para formarem pódios e apontarem quem queria fora do jogo.

Como esperado, a dinâmica gerou climão nos grupos da casa e trouxe discussões à tona. Davi, por exemplo, não foi selecionado para o top 3 de nenhum aliado. Isabelle também foi pega de surpresa após Raquele comentar que Alane, amiga de Cunhã, “desciam a lenha” nela pelas costas.

Como foi o Sincerão? Acusações e risos irônicos marcaram a dinâmica. Entretanto, foi após o programa ao vivo que as movimentações começaram a acontecer. Beatriz e Alane colocaram panos quentes na situação com Isabelle, mas a manauara não ficou ficou convencida e contou que estava “confusa” com a situação. Entretanto, ela optou por não conversar sobre o assunto com Davi e optou por ficar sozinha.

O baiano também foi assunto por não estar no pódio de suas aliadas. Entretanto, quem repercutiu a situação foi o grupo rival. Fernanda, Pitel, MC Bin Laden e Leidy falaram sobre o assunto e analisaram que Davi deveria se manter ao lado de Isabelle, “que já seria top 5”, segundo a confeiteira.

“Se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga, ficou mendigando… Conseguiu entrar no grupo dos outros, e depois arrastou ela”, refletiu a carioca.

A fala de Raquele sobre Isabelle também tomou da madrugada. A emparedada comentou que queria dar um alerta para Cunhã e mostrar que ela ocupa um lugar de prioridade de uma pessoa que joga no grupo contrário do que de suas aliadas. Já Beatriz, afirmou que nunca falou mal da manaura.

Por fim, um novo alvo surgiu para MC Bin Laden e seus aliados. Após as falas de Matteus, a quem chamou de “incoerente” e sem posicionamento no jogo, o cantor revelou que, caso ganhe a próxima Prova do Líder, colocará o Alegrete direto no Paredão. Lucas Henrique, Pitel e Fernanda concordaram com o Camarote e também demonstraram interesse em indicar o brother ao próximo Paredão.

BBB24: enquete mostra quem deve sair no Paredão após treta no Sincerão Alane, Beatriz e Raquele protagonizam o 13º paredão do BBB 24, e apenas duas delas seguirão na disputa. Após muita treta no Sincerão dessa segunda-feira (18/9), que teve dinâmica envolvendo escolha de pódio e mais três confinados que cada um gostaria que saísse da casa, a enquete do Uol aponta uma sister favorita a deixar o reality.

Raquele está com 91,05% dos votos para sair do BBB 24. Alane aparece na segunda posição, com 5,84% dos votos, e Beatriz demonstra o favoritismo do público ao somar apenas 3,11%.

Durante a dinâmica do Sincerão, a doceira não chamou Beatriz de “idiota” como tinha prometido, mas decidiu expor que a vendedora e Alane falavam mal de Isabelle. Além disso, a emparedada colocou Alane, Beatriz e Davi no Painel da Eliminação com a justificativa de que as Fadas estão disputando o paredão com ela, o que não foi bem-visto pelo público.

A formação do paredão, nesse domingo (18/3), começou com o anjo Matteus imunizando Beatriz. Mas, Raquele usou o Poder Curinga e tirou a imunidade de Beatriz, deixando a sister livre para a indicação de Giovanna, que a mandou direto para a berlinda.

O resultado do paredão vai ser exibido durante o BBB 24 ao vivo nesta terça-feira (19/3). Clique aqui para votar na enquete.

Yasmin Brunet revela por que não fala de Wanessa em entrevistas Yasmin Brunet e Wanessa Camargo compartilharam a trajetória no BBB 24 e eram grandes aliadas no jogo. Entretanto, nas entrevistas pós-reality, a modelo não citou o nome da cantora nas oportunidades que teve. Questionada, ela explicou que já mandou mensagem à amiga.

“Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la”, explicou a loira, em entrevista ao Extra.

Yasmin ainda comentou a sua relação com Vanessa Lopes. As duas entraram após um estranhamento aqui fora, já que a tiktoker ficou com Gabriel Medina após o fim do casamento da modelo com a surfista.

“Quero ver a Vanessa Lopes também, uma pessoa por quem criei um grande carinho lá dentro. Engraçado que a gente entrou se odiando, por causa das nossas questões aqui fora. Mas conheci uma menina maravilhosa lá dentro, que eu também quero levar pra minha vida. Quero ver como ela está, até mandei mensagem para o pai dela, mas ainda não consegui falar com ela também”, disse.