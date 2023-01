Thiaguinho perde na Justiça e pagará valor milionário a ex-empresário

Thiaguinho será obrigado a desembolsar uma quantia milionária ao ex-empresário Bruno Azevedo após uma batalha judicial. O cantor processava Azevedo por estelionato desde 2021, mas acabou sofrendo inúmeras derrotas. Segundo o jornal Extra, o pagodeiro firmou um acordo e terá de pagar a quantia de R$ 3 milhões.

O caso começou em 2021, quando Thiaguinho entrou na Justiça acusando o ex-empresário de desviar, indevidamente, mais de R$ 9 milhões. O cantor pedia a devolução da quantia e chegou a fazer um boletim de ocorrência acusando Bruno de praticar estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo o relato do cantor, os desvios teriam ocorrido entre 2016 e 2021.

No entanto, ao longo do processo o cantor foi acumulando uma série de derrotas e Bruno Azevedo também acabou por mover uma ação contra Thiaguinho. Na última decisão, a Justiça entendeu que não havia provas suficientes para condenar o empresário. Após a vitória, Azevedo entrou na Justiça no final do ano passado exigindo um percentual da marca Tardezinha como sócio. O acordo foi firmado na última quarta-feira (18/1), em uma audiência no Rio de Janeiro.

