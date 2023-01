Nicácio ou Marília? Enquete adianta quem será eliminado no BBB23

Escolhidos pelo público para ir para o Quarto Secreto do BBB23, Fred Nicácio e Marília passarão por mais uma votação popular. Desta vez, o mais votado dará adeus à disputa na quinta-feira (26/1). Quem ficar retorna ao jogo imune e com a regalia de vetar um dos confinados da próxima Prova do Líder.

O resultado será revelado apenas na quinta-feira (26/1), mas algumas prévias já indicam o provável eliminado, entre elas a Enquete do Metrópoles, que traz um termômetro da opinião do público nas redes sociais. Vote e acompanhe o resultado.

Está definida a segunda parte do paredão do #BBB23! O público escolheu a dupla Fred Nicácio e Marília para estrear o quarto secreto.

A partir de agora uma nova votação vai definir qual dos dois será eliminado. O resultado será na quinta (26).

Quem você quer eliminar da casa?

— Metrópoles (@Metropoles) January 25, 2023

A Enquete do UOL, que também costuma adiantar os resultados do programa, aponta a saída de Marília com cerca de 55% dos votos.