Partido Novo aciona PGR contra Juscelino Filho

O partido Novo acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela utilização de um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) por uso indevido de recursos públicos.

O ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é acusado de usar um avião da FAB para assuntos pessoas e receber diárias pagas pelo governo para participar de leilões de cavalos em São Paulo em janeiro. As informações foram reveladas pelo jornal “O Estado de S Paulo”.

Em nota divulgada na última quinta-feira (2/3), o Ministério das Comunicações informou que as o valor das diárias recebidas pelo ministro pelo período em que esteve em São Paulo foi devolvido. Na agenda oficial de Juscelino Filho em São Paulo constavam uma reunião na sede da Claro e uma visita ao Escritório Regional da Telebras.

“Cabe esclarecer que no referido final de semana subsequente ao cumprimento da agenda oficial, o ministro usufruiu, sim, do seu direito de praticar atividades de foro particular em São Paulo. Portanto, é inaceitável aventar qualquer prática ilegal, tampouco imoral da autoridade pública ao desfrutar do seu período de folga para participar de qualquer compromisso, no caso em questão”, afirma a nota.

O Novo também cita um outro caso que envolve o ministro sobre a indicação de verbas de emenda parlamentar para asfaltar as estradas em frente a propriedades rurais do mesmo. “O partido pede que o ministro seja processado criminalmente pelo uso indevido de recursos públicos, em dois casos em particular”, escreve a nota da sigla.

“É inacreditável que, mesmo depois de tudo que foi revelado, o ministro ainda continue no cargo com a benção do presidente”, afirmou Eduardo Ribeiro, presidente do Novo.