Passageiros passam mal após problema no ar-condicionado do aeroporto de Congonhas

Um contratempo no sistema de ar-condicionado trouxe transtornos aos usuários e funcionários do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, nesta quarta-feira, 27. O calor excessivo resultou em mal-estar para várias pessoas. A Aena, concessionária responsável pelo aeroporto paulistano, informou que o problema impactou a área de check-in desde a terça-feira, 26. Equipes técnicas estão em ação para resolver a situação, estimando a conclusão do reparo apenas na madrugada desta quinta-feira, 28. Desde outubro deste ano, o grupo espanhol assumiu a operação de Congonhas, vencendo o leilão pelo bloco de aeroportos em quatro estados por R$ 2,45 bilhões. Nos primeiros dias de operação, os passageiros já haviam enfrentado contratempos no sistema de informação de voos. Na época, muitos usuários também manifestaram descontentamento com a mudança na fonte dos painéis, que passaram a exibir letras menores.

