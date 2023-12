Passagens aéreas “mais baratas” para 2024 superam preços de 2023

Rafaela Felicciano/Metrópoles

As três maiores companhias de aviação brasileiras e o governo Lula apresentaram no começo da semana um plano para baratear o custo de passagens aéreas e torná-las "mais acessíveis" aos consumidores em 2024, nas palavras do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Um olhar sobre os preços propostos por duas das empresas, no entanto, mostra que os valores não estão assim tão convidativos.

A Azul e a Gol propuseram vender um total de 25 milhões de passagens com tarifas de até R$ 799 e R$ 699 respectivamente. A tarifa média dos bilhetes aéreos entre janeiro e setembro de 2023, no entanto, foi de R$ 602,74, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Gol ainda prometeu “promoções especiais” e preços entre R$ 600 e R$ 800 a passagens compradas com mais de 21 dias de antecedência, enquanto a Latam vai oferecer, toda semana, um destino com custo abaixo de R$ 199.

