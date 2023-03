Com a participação dos operadores de motosserra e funcionários do campo de ambas as secretarias, o curso tem o intuito de capacitar os participantes a respeito de normas de segurança e bom uso das ferramentas, contando com aula teórica e prática dispostas em uma carga horária de 16 horas.

Capacitação de colaboradores da Prefeitura na sede da CEPLAC (Fotos: Wesley Morau)

