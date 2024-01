Passarela desmorona sobre pista e interdita rodovia em Chapecó

Paula Letícia Boff/ Reprodução

1 de 1 Passarela desmorona em rodovia – Foto: Paula Letícia Boff/ ReproduçãoUma passarela de concreto localizada na BR-480, em Chapecó (SC), desmoronou sobre a pista neste domingo (21/1) causando a interdição da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no Km-123,6, logo após o trevo de interseção com a BR-282.

Conforme informações da PRF, um caminhão com carga muito alta teria derrubado a passarela. O motorista de 60 anos disse que informaram a ele que a carga tinha altura de 5,3 metros.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), altura limite no local é 5,5 metros. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

