Patricia Poeta é vista caminhando sozinha em praia na Zona Sul do Rio

Na segunda-feira (3), a apresentadora destratou o apresentador Manoel Soares, quando o interrompeu de forma mal-educada durante a passagem do colega. A atitude da jornalista gerou muitas críticas por parte dos telespectadores nas redes sociais, que em defesa de Manoel Soares. Os nomes dos apresentadores ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Além de interromper a fala de Manoel, Patrícia ainda passou frente às câmeras para conversar com Tiago Iorc, que era o convidado do dia. “Só um segundinho, Manoel”, disse, enquanto o apresentador fazia um comentário sobre o ChatGPT.

No mesmo dia, Manoel Soares comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da carreira no Papo de Segunda (GNT). “Eu, por exemplo, fui uma pessoa em um cenário da minha vida sempre muito criticado. Então, a crítica doeu muito e quando a crítica batia eu já tinha uma memória afetiva de dor que, maluco, doía demais.

Manoel também fez um post enigmático, em que posou em frente a um avião e escreveu: “Amor é a chave”. Já Patrícia Poeta, disse ao Metrópoles que tudo não passou de um mal-entendido. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer”.

Ontem (07), a jornalista fez um post do Instagram com uma foto sua e a música ‘É preciso saber viver’, dos Titãs. Na legenda, escreveu: “Bom descanso para todos nós”. A postagem chegou a quase 36 mil curtidas e acumulou mais de 2 mil comentários. Alguns seguidores deram conselhos e faziam elogios para Patrícia, outros ainda criticam a postura da apresentadora:

“A senhora já desejou Feliz Páscoa para o apresentador e seu colega de palco, Manoel???? Humildade não faz mal a ninguém querida! Redes Sociais são realmente o mundo da fantasia”, escreveu um seguidor. Outro comentou a beleza e o trabalho da apresentadora. “Maravilhosa!!!! Você incomoda porque é uma jornalista que se destaca e ainda é linda!!!! Nada contra o Manoel, mas ele está sobrando faz tempo!!!!”.