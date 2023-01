Âncora do SBT cai no choro, ao vivo, ao se despedir de telejornal

Marcelo Casagrande, apresentador do SBT Interior 1ª Edição, recebeu uma homenagem da equipe que trabalha nos bastidores do programa 07/01/2023 16:06, atualizado 07/01/2023 16:06

SBT/Reprodução

Silvio Santos preza pelo elenco de peso, principalmente do jornalismo do SBT. Neste sábado (7/1),uma situação inusitada aconteceu. Isso porque, um dos apresentadores da empresa caiu no choro ao vivo ao ver a atitude da produção.

Trata-se de Marcelo Casagrande, comandante do SBT Interior 1ª Edição. Na ocasião, ele recebeu uma homenagem da produção devido a sua saída do telejornal, e não aguentou segurar a emoção.

